Nokia представила смартфон с возможностью самостоятельного ремонта

Компания HMD анонсировала смартфон Nokia G22, в котором основной упор сделан на ремонтопригодность и экологичность. Об этом сообщает портал GSMArena.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, новинка оснащена 6,52-дюймовым дисплеем с частотой 90 Гц. За производительность Nokia G22 отвечает бюджетный чип Unisoc T606, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ или 128 ГБ постоянной памяти.

На задней панели устройства установлена система из трех камер с основным сенсором на 50 Мп, 2-мегапиксельным макромодулем и датчиком глубины на 2 Мп. Фронтальная камера получила разрешение 8 Мп.

Nokia G22 поставляется с предустановленным Android 12. Производитель обещает 2 обновления ОС и 3 года поддержки патчами безопасности.

Аккумулятор емкостью 5050 мАч поддерживает проводную зарядку мощностью 20 Вт.

Главная особенность Nokia G22 - возможность самостоятельного ремонта. При необходимости владельцы смартфона могут купить на сайте iFixit нужную деталь и собственноручно поменять ее. Например, замена аккумулятора займет около 5 минут, а экрана - 20.

Nokia G22 поступит в продажу 8 марта в Великобритании за £150 (около 13,6 тыс. руб).