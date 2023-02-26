Инсайдер рассекретил дизайн флагманского iPhone 15 Pro Max

Авторитетный инсайдер Ice Universe опубликовал детализированные рендеры iPhone 15 Pro Max на основе утекшего ранее CAD-файла, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По этим изображениям можно понять, что iPhone 15 Pro Max будет отличаться от предшественника в размерах - он будет меньше как по высоте, так и по ширине. При этом новинка окажется на 0,4 мм толще iPhone 14 Pro Max.

Судя по всему, iPhone 15 Pro Max оснастят менее выступающим блоком камер - эта площадка окажется на 0,59 мм меньше, чем у iPhone 14 Pro Max. Кроме того, на рендерах видно, что грани смартфона станут изогнутыми. Предполагается, что это сделает хват устройства более удобным.

Примечательно, что на рендерах отсутствуют кнопки регулировки громкости и питания. Вероятно, iPhone 15 Pro, как сообщалось ранее, действительно получит сенсорные кнопки с Taptic Engine на манер кнопки "Домой" в iPhone 7, 8 и актуальных SE.

Ожидается, что презентация смартфонов линейки iPhone 15 пройдет в сентябре 2023 года.