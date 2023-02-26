Nokia представила новый логотип

Финская телекоммуникационная корпорация Nokia в воскресенье, 26 февраля, представила новый логотип и объявила о дальнейшей стратегии. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Президент Nokia Пекка Лундмарк отметил, что корпорация стремится повышать производительность, устойчивость и доступность. "Мы делимся нашей обновленной стратегией компании и технологий с упором на раскрытие потенциала сетей - создание будущего, в котором сети встречаются с облаком", - сказал он.

Теперь отличительный знак компании состоит из пяти различных форм, образующих слово Nokia. Подчеркивается, что узнаваемый синий цвет старого логотипа был заменен на диапазон цветов.

"Новый логотип компании символизирует энергичную, динамичную и современную Nokia, демонстрируя ее ценности и предназначение", - резюмируется в сообщении финской корпорации.