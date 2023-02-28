Motorola показала концептфон с выдвижным экраном

На выставке мобильных технологий MWC 2023 компания Motorola продемонстрировала концептуальный смартфон Rizr, который оснащен выдвижным экраном. Об этом сообщает портал Android Headlines.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, видеоролик с принципом работы гаджета опубликовал в своем Twitter главный аналитик CSS Insight Бен Вуд. На нем можно увидеть, как часть экрана, загнутая в нижней части устройства, буквально выезжает наверх, продлевая дисплей.

"Вау! Я думаю, что нашел любимый гаджет MWC 2023 еще до открытия выставки. Этот концепт выезжающего дисплея действительно впечатляет, а Motorola настолько в нем уверены, что даже дали нам его в руки, чтобы потестировать подольше. Будет интересно наблюдать за процессом выпуска такого смартфона в массы", - написал Вуд.

Пока смартфон находится в сложенном состоянии, загнутая часть дисплея выполняет роль информационного экрана на задней поверхности гаджета. Точные характеристики концептфона пока остаются в секрете, но в ролике можно, как минимум, разглядеть двойную камеру.