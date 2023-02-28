Япония может купить до 400 американских крылатых ракет Tomahawk

Правительство Японии рассматривает возможность закупки до 400 американских крылатых ракет Tomahawk. Об этом сообщает японская газета Киодо, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В середине февраля премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Токио планирует покупать американские ракеты Tomahawk "самой последней модификации".

По словам Кисиды, крылатые ракеты будут иметь возможность уклоняться от перехвата. Он пояснил, что Японии нужны ракеты, радиус действия которых будет превышать зону досягаемости атакующих средств предполагаемого противника.

При этом количество ракет, которые планируется закупить, Кисида не называл.