Появится бюджетная версия AR-гарнитуры от Apple

Второе поколение AR-гарнитуры от Apple будет представлено в двух вариантах - дорогом и бюджетном, при этом оба они увидят свет не раньше 2025 года. Об этом сообщает портал MacRumors со ссылкой на слова известного аналитика Мин-Чи Куо, передает Day.Az.

Известно, что производством премиальной модели займется компания Luxcaseict, а бюджетной - Foxconn. По предварительным данным, последняя уже приступила к разработке устройства, несмотря на то, что Apple пока не представила даже первое поколение гарнитуры.

Первая AR-гарнитура от Apple, по слухам, будет "крайне дорогой" - около $3-5 тыс. Второе поколение, утверждает Куо, станет более доступным для широкого пользователя - гарнитура будет продаваться по цене "навороченного компьютера Mac".

Анонс дебютной AR-гарнитуры от Apple ожидается на конференции разработчиков WWDC в июне текущего года. По данным Мин-Чи Куо, "растет вероятность" того, что новый гаджет выпустят одновременно с запуском iPhone 15 осенью 2023 года.