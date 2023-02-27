Запуск Falcon 9 во Флориде с пилотируемым кораблем Crew Dragon отменен

Во Флориде отменили запуск ракеты Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon, который должен был состояться в 09:45 (10:45 GMT) часов мск в понедельник. Сообщение об этом появилось в Twitter NASA, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В сообщении отмечается, что причиной отмены запуска стали проблемы с наземными системами.

В Twitter SpaceX сообщили, что экипаж Crew Dragon в порядке.

"Началась выгрузка топлива, перед высадкой экипажа", - говорится в сообщении SpaceX.

В космос должны были отправиться четыре астронавта: командир корабля Стивен Боуэн и пилот Вуди Хобург из NASA, астронавт из ОАЭ Султан Аль-Нейади, а также российский космонавт Андрей Федяев. Для всех, кроме Боуэна, этот полет должен был стать первым.