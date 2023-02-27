Xiaomi представила очки дополненной реальности с функцией съемки и просмотра фильмов

Компания Xiaomi представила очки дополненной реальности под названием Wireless AR Glass Discovery Edition. Об этом сообщил генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь в своем Twitter.

"Представляем наш последний прорыв в технологии дополненной реальности - Xiaomi Wireless AR Glass Discovery Edition! Благодаря беспроводному соединению с малой задержкой, дисплея, напоминающему сетчатку глаза, и управлению жестами эра беспроводной дополненной реальности начинается прямо сейчас", - заявил глава Xiaomi.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, очки синхронизируются со смартфонов при помощи технологии NFC, после чего на экран выводится изображение. При помощи гарнитуры можно сидеть в интернете, пользоваться социальными сетями, снимать ролики при помощи встроенных камер, смотреть фильмы, управлять устройствами умного дома и т.д. Внешне Xiaomi Wireless AR Glass Discovery Edition выглядит массивнее обычных очков - неизвестно, рассчитаны ли они на повседневное ношение. Кроме того, дужки очков нельзя сложить.