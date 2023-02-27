Компания Lenovo показала ноутбук ThinkBook с раздвижным экраном

В рамках выставки мобильной электроники MWC 2023 компания Lenovo продемонстрировала прототип ноутбука ThinkBook с раздвижным экраном. Об этом сообщает портал The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Дисплей устройства выезжает при помощи небольших моторов - весь процесс занимает около 10 секунд. Если в сложенном состоянии диагональ экрана составляет 12,7 дюйма (соотношение сторон 4:3), то в разложенном - уже 15,3 дюйма (соотношение сторон 8:9). По заверениям компании, конструкция ноутбука выдерживает 20-30 тыс. сворачиваний.

Производитель предполагает, что такое решение позволит пользователям сэкономить на покупке дополнительного монитора, так как раздвижной экран сможет вместить в себя больше информации. Репортер The Verge, посетивший стенд Lenovo на MWC, отметил, что представитель компании не ответил на вопрос о весе устройства и не разрешил взять его в руки. Продолжительности "жизни" аккумулятора ноутбука также осталась загадкой.