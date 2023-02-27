Microsoft добавит в поисковик Bing с ИИ рекламные ответы

Microsoft планирует встроить рекламу в поисковик Bing со встроенным искусственным интеллектом. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, Microsoft начала обсуждать с крупными агентствами планы о внедрении рекламы в новый поисковик Bing. На встрече с крупным рекламным агентством Microsoft заявила, что планирует разрешить встраивать рекламные ссылки в ответы нейросети.

Утверждается, что Microsoft уже тестирует рекламу в чат-боте Bing. Якобы кроме привычных баннеров на странице реклама будет отображаться и в ответах Bing. Например, если пользователь спросит у поисковика со встроенным чат-ботом, какие лучшие отели в Мексике, Microsoft может показать именно тот отель, который заплатил бы за свою рекламу.

Причем первые шаги компании в развитии рекламы уже обнаружил журналист Reuters. Он спросил у чат-бота в Bing о стоимости автомобильных воздушных фильтров, после чего получил результаты, взятые с сайта Parts Geek. Как полагает журналист, поисковик выдал результаты с Parts Geek в рамках рекламы.