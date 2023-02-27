В России начали тестировать отечественные компьютеры «Бобер»

Росэнергоатом (электроэнергетический дивизион Росатома) приступил к тестированию отечественных персональных компьютеров на базе процессора "Байкал" с последующим внедрением этих компьютеров в свою инфраструктуру. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба концерна, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Концерн закупил первую партию отечественных персональных компьютеров "Бобер" на базе процессора "Байкал" и проводит подготовку к внедрению их в инфраструктуру генерирующей компании", - сообщила пресс-служба.

Как считает директор департамента управления IТ-проектами и интеграцией Росэнергоатома Олег Шальнов, переход на "Байкалы" для концерна очень важный шаг. "Переход на отечественные процессоры - это важный шаг для обеспечения должного уровня технологической независимости в таких чувствительных стратегических сферах, как атомная отрасль", - цитирует пресс-служба Шальнова.

"Бобер" - универсальный российский ПК в компактном корпусе малого форм-фактора SFF, разработанный компанией Delta Computers на основе процессора "Байкал-М". В качестве операционной системы в компьютерах используется Astra Linux Special Edition "Новороссийск".