Канада запретит TikTok для госслужащих

Правительство Канады в целях безопасности с 1 марта запретит использование китайской социальной сети TikTok на служебных мобильных устройствах, которые выдаются госслужащим.

Об этом в понедельник сообщила в своей электронной версии газета The National Post, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, официально Оттава объявит об этом 28 февраля. Газета отмечает, что приложения китайской соцсети на служебных мобильных устройствах госслужащих подлежат удалению. По мнению специалистов в сфере информационной безопасности канадского правительства, методы сбора данных, которые используются в приложении TikTok, могут сделать пользователей уязвимыми для кибератак.