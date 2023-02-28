В работе YouTube произошел сбой

Проблемы в работе онлайн-видеохостинга YouTube ("Ютьюб") наблюдаются во вторник в ряде стран.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на странице портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Большинство жалоб поступает из США, Великобритании, Канады, Франции и Японии, однако увеличение числа жалоб на работу YouTube наблюдается и во многих других странах.

Сообщившие о неполадках пользователи отмечают проблемы в работе приложения и сайта.