https://news.day.az/hitech/1542022.html В работе YouTube произошел сбой
В работе YouTube произошел сбой
Проблемы в работе онлайн-видеохостинга YouTube ("Ютьюб") наблюдаются во вторник в ряде стран.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на странице портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
Большинство жалоб поступает из США, Великобритании, Канады, Франции и Японии, однако увеличение числа жалоб на работу YouTube наблюдается и во многих других странах.
Сообщившие о неполадках пользователи отмечают проблемы в работе приложения и сайта.
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