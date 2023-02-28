Маск вернулся на первую строчку рейтинга богатейших людей планеты

Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий компании Tesla ("Тесла") и SpaceX ("Спейс-экс") и владеющий компанией Twitter ("Твиттер"), вновь возглавил рейтинг самых богатых людей планеты по версии агентства Блумберг.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, согласно данным агентства, состояние Маска оценивается в 187,1 млрд долларов.

По данным агентства, Маск вернул себе звание богатейшего человека планеты, обогнав президента группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy, "Луи Виттон - Моэт - Хеннесси") Бернара Арно, чье состояние насчитывает 185,3 млрд долларов.

Как сообщает Блумберг, активы Маска увеличились благодаря росту цен на акции принадлежащей ему компании Tesla почти на 70%. Увеличение спроса на электромобили компании после снижения цен на них также поспособствовало росту состояния миллиардера.