Apple вернулась к разработке отмененного смартфона

В январе аналитик Мин-Чи Куо заявил, что Apple отменила выход iPhone SE 4 в 2024 году. Теперь же, по словам Куо, Apple вернулась к разработке бюджетного устройства, сообщает портал MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным аналитика, iPhone SE 4 получит 6,1-дюймовый OLED-дисплей и модуль 5G, разработанный самой Apple. Текущий iPhone SE также поддерживает 5G, однако в нем используется чип Qualcomm Snapdragon X57.

Получит ли новый iPhone SE сканер отпечатка пальцев Touch ID, или же Apple оснастит смартфон сканером Face ID, не сообщается. Ранее в сети обсуждались слухи, согласно которым в бюджетном устройстве появится сканер отпечатков пальцев, размещенный сбоку.

Точная дата выхода нового iPhone не указывается. Учитывая, что последние две модели выходили весной раз в два года, есть большая вероятность, что Apple представит новинку не раньше марта 2024 года. Например, актуальный iPhone SE вышел в марте 2022 года по цене от $429. Это последний смартфон Apple с кнопкой "Домой" и Touch ID.