В WhatsApp появилась новая функция

В последней версии WhatsApp для iOS появилась возможность создавать пользовательские стикеры из собственных изображений, сообщает портал WABetaInfo. Для корректной работы нововведения нужен iPhone под управлением iOS 16, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Чтобы создать собственный стикер, необходимо открыть приложение "Фото". Выбрав снимок в галерее, следует зажать нужный объект на фото и перетащить его в чат в WhatsApp. Перед отправкой мессенджер предложит конвертировать объект из фотографии в стикер. После этого стикер сохранится в пользовательской коллекции.

Ранее для создания собственных стикеров в WhatsApp необходимо было пользоваться сторонними сервисами, что занимало немало времени. Теперь же пользователям iPhone доступно создание стикеров в упрощенном режиме и всего за считанные секунды.

Возможность конвертировать изображения в стикеры доступна всем пользователям WhatsApp 23.3.77 на iPhone. Для Android и других клиентов такая функция не предусмотрена.