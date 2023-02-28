Маск набирает команду специалистов для разработки конкурента чат-бота ChatGPT

Илон Маск в последние недели обращался с предложением к исследователям искусственного интеллекта создать лабораторию для создания альтернативы чат-боту ChatGPT американской компании OpenAI. Об этом в понедельник сообщил портал The Information со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Издание отмечает, что для руководства над процессом по созданию чат-бота Маск стремится нанять Игоря Бабушкина, исследователя, недавно покинувшего подразделение компании Alphabet, которое занимается машинным обучением. Маск обсудил с Бабушкиным создание команды специалистов, но проект все еще находится на ранней стадии. Исследователь пока не принял предложение предпринимателя.

Маск, который руководит компаниями Tesla и Twitter, был одним из основателей OpenAI в 2015 году, а в 2018 году Маск вышел из совета директоров компании. В декабре 2022 года в своем Twitter предприниматель признал, что разработанный OpenAI чат-бот "пугающе хорош", и человечество "не далеко от опасно сильного искусственного интеллекта".

ChatGPT компании OpenAI был запущен в конце 2022 года. Сервис взаимодействует с пользователем в диалоговом режиме. Чат-бот может отвечать на дополнительные вопросы, признавать свои ошибки, оспаривать неверные предпосылки и отклонять неуместные запросы. Возможности сервиса привлекли широкое общественное внимание. В то же время разработка OpenAI подверглась критике после того, как чат-бот использовали студенты в разных странах мира для сдачи экзаменов и подготовки академических работ.