У Apple могут возникнуть проблемы с поставками iPhone

Apple может столкнуться с проблемами в поставках смартфонов iPhone из-за пожара на заводе компании Foxlink в Индии, производящей зарядные кабели для гаджетов. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По их данным, Foxlink является ключевым для Apple поставщиком в южноазиатском государстве и вряд ли возобновит полноценную работу в ближайшие два месяца. Как отмечает агентство, могут возникнуть сбои в цепочках поставок смартфонов, которые произведены в Индии и поставляются за рубеж.

Возникший в понедельник пожар привел к обрушению части здания предприятия Foxlink в индийском штате Андхра-Прадеш. Информации о пострадавших не поступало. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.

Основанная в 1976 году Apple производит смартфоны iPhone, планшеты iPad, компьютеры iMac, ноутбуки MacBook и другую высокотехнологичную технику