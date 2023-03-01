Первый в мире смартфон с 240-ваттной зарядкой вышел на глобальный рынок
Компания Realme на WMC 2023 представила смартфон Realme GT 3. Он поддерживает самую быструю на данный момент зарядку мощностью 240 Вт, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.
Как и ожидалось, под именем GT 3 скрывается представленная недавно для китайского рынка модель Realme GT Neo5. Никаких значимых аппаратных изменений глобальная версия не получила, разве что базовая версия предлагает вдвое меньше (128 ГБ) флеш-памяти, чем китайская.
Само собой, цена также не соответствует китайской. Если в Поднебесной базовая версия (напомним, с 256 ГБ флеш-памяти) стоит всего 383 доллара, то глобальная обойдётся уже в 650 долларов! Напомним, в Китае топовая версия с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ флеш-памяти стоит всего 515 долларов. Правда, в защиту глобальной версии стоит сказать, что все модификации GT 3 поддерживают 240-ваттную зарядку, тогда как у китайской версии таким могут похвастаться только две старших по цене от 471 доллара.
Realme GT 3 оснащается SoC Snapdragon 8 Plus Gen 1, 144-герцевым экраном AMOLED диагональю 6,74 дюйма с разрешением 1240p, 50-мегапиксельной основной камерой и аккумулятором ёмкостью 4600 мА•ч.
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