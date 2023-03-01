Tata Motors потребовал сотни миллионов у Лондона на создание фабрики аккумуляторов

Индийский промышленный конгломерат Tata Motors, владелец автоконцерна Jaguar Land Rover (JLR), потребовал от правительства Великобритании выделения субсидий в £500 млн ($602 млн) для строительства фабрики аккумуляторных батарей. Об этом в среду сообщила газета Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным издания, перед холдингом стоит выбор между площадками на юго-западе Англии или в Испании. Он рассчитывает, что Лондон примет решение о финансовой поддержке "в течение ближайших недель". "Исход переговоров зависит от того, удастся ли согласовать окончательную сумму [субсидий]", - заявил газете британский чиновник, имя которого не называется.

Индийский конгломерат рассматривает возможность строительства такого завода для комплектующих электромобилей JLR в графстве Сомерсет совместно с китайской компанией Envision, информирует Financial Times. Подобное предприятие "является критически важным" для автопрома Соединенного Королевства, и выбор площадки в другой европейской стране "подорвет привлекательность государства для инвесторов", отметили представители индустрии.

По данным британской исследовательской организации The Faraday Institution, к 2040 году Великобритании потребуется 10 крупных заводов аккумуляторных батарей. Сейчас в стране работает лишь одна фабрика в Сандерленде, принадлежащая владельцам из Китая. Отставание Великобритании в этой отрасли от ЕС и США все чаще вызывает беспокойство экспертов и официальных лиц.