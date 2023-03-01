Boeing модернизирует противолодочные возможности патрульного самолета P-8A Poseidon

Министерство обороны США выделило более $50 млн на закупку у компании Boeing восьми комплектов модернизации P-8A Increment 3 для морского патрульного флота ВМС США (USN) P-8A Poseidon. Об этом сообщает Naval Technology, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Эти обновления комплекта будут включать соответствующие специальные инструменты для поддержки модернизации противолодочных боевых возможностей для USN. Детали проекта не раскрываются.

Отмечается, что работы будут выполняться в Джексонвилле, штат Флорида (92,6% объема) и Сент-Луисе, штат Миссури (7,4%). Ожидается, что модернизация завершится в июле 2026 года.

"Поскольку напряженность в отношениях между США и Китаем находится на рекордно высоком уровне, инвестиции в их возможности ведения подводной войны, несомненно, будут расти по мере того, как эта напряженность проявляется в регионе Южно-Китайского моря", - отмечает издание.

Boeing P-8A призван заменить P-3C Orion компании Lockheed Martin в качестве стандартного морского патрульно-разведывательного самолета ВМС США.