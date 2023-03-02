ВВС США тестируют новую технологию получения реактивного топлива из атмосферы

ВВС США тестируют новую технологию, позволяющую получать реактивное топливо из атмосферного углекислого газа. Об этом сообщает The Center Daily Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, Минобороны США заключило контракт на $65 млн со стартапом Air Company, разработавшим устройство получения углерода из воздуха. В случае успеха военные получат возможность производить топливо прямо на военных базах и не зависеть от цепочек поставок авиакеросина.

В качестве демонстраци технологии "воздушным" керосином был заправлен беспилотник, который успешно совершил тестовый полет.

Отмечается, что установка для получения топлива имеет размеры с транспортный контейнер и может быть установлена в любом месте.