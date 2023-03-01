Apple помешает работе неоригинальных зарядок для iPhone

Известный инсайдер под ником ShrimpApplePro рассказал, как Apple будет мешать работе неоригинальных аксессуаров для iPhone. Об этом сообщает издание 9to5mac, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты медиа сослались на выводы автора в Twitter, где инсайдер рассказал, что с переходом смартфонов Apple на USB-C появится серия сертифицированных кабелей. По словам ShrimpApplePro, скорость передачи данных и зарядки в случае базовых iPhone 15 и 15 Plus и неоригинальных кабелей останется одинаковой, однако максимальная производительность в случае топовых iPhone 15 Pro и 15 Pro Max будет обеспечена только при использовании проприетарных USB-C-аксессуаров.

Автор отметил, что при подключении стороннего провода USB-C скорость передачи данных останется на уровне стандарта USB 2.0. При подключении кабеля из серии Made for iPhone скорость окажется на уровне стандарта Thunderbolt 3 - до 40 гигабит в секунду.

"Потенциально это может означать, что мы не сможем использовать все существующие кабели USB-C, если хотим получить все возможности двух моделей Pro", - сделали вывод из сообщения инсайдера журналисты. Авторы издания напомнили, что ShrimpApplePro может обладать достоверной информацией, так как ранее точно сообщил о наличии выреза Dynamic Island у новых моделей iPhone.