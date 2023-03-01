Стало известно о возрождении культового плеера

Культовый музыкальный плеер Winamp для прослушивания композиций на компьютерах возродят в виде нового сервиса с 15 марта этого года. Об этом заявила компания Llama Group в пресс-релизе, опубликованном на Business Wire, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что теперь Winamp - это стриминговый сервис с возможностью подписки на отдельных исполнителей. С 15 марта сервис станет доступен исполнителям, а с 15 апреля - и для слушателей по всему миру.

"Хотя стриминговые платформы обеспечили артистам доступ к более широкой аудитории, доходы от них плачевны", - пояснил глава Llama Group Александр Сабунджан. В Winamp заверили, что предложат артистам справедливое вознаграждение за публикацию своих треков на платформе.

Исполнители смогут устанавливать цену на подписки разного уровня, в зависимости от доступного эксклюзивного контента. Слушатели смогут поддерживать своих кумиров, оплачивая подписку в Fanzone и получая доступ к эксклюзивному контенту.

Проигрыватель Winamp стал культовым в начале 2000-х годов. Спустя двадцать лет у проигрывателя около 83 млн активных пользователей.