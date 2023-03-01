HONOR объявляет о глобальном запуске смартфонов серии HONOR Magic5 и HONOR Magic Vs на MWC 2023

Глобальный технологический бренд HONOR анонсировал на выставке Mobile World Congress 2023 новый подход к ориентированным на человека технологиям - "Технологии вдохновения". В ходе мероприятия компания HONOR также объявила глобальный запуск смартфонов серии HONOR Magic5 и HONOR Magic Vs.

Представляем совершенно новый HONOR Magic5 Pro

HONOR Magic5 Pro отличается изогнутым по четырем сторонам экраном с ультратонкими рамками и дизайном тройной камеры Star Wheel - центрального элемента задней крышки.

6,81-дюймовым LTPO-экран HONOR Magic5 Pro работает с ШИМ-частотой до 2160 Гц, а новая технология управления подсветкой обеспечивает впечатляющую яркость до 1800 нит.

HONOR Magic5 Pro оснащен тройной основной камерой с разрешением каждого сенсора 50 Мп. Новый алгоритм вычислительной фотографии Ultra Fusion значительно повышает четкость изображения при зуме от 3,5 до 100 крат. Процессор HONOR Image Engine обеспечивает работу технологии сверхскоростной съемки Falcon Capture. Технология AI Motion Sensing Capture способна определять высшую точку прыжка и автоматически снимает наиболее эффектный кадр.

HONOR Magic5 Pro оснащен аккумулятором емкостью 5100 мА*ч, с поддержкой технологии HONOR SuperCharge мощностью 66 Вт для проводной зарядки и 50 Вт для беспроводной.

HONOR Magic5 Pro работает под управлением новейшей операционной системы MagicOS 7.1 на базе Android 13 и платформы Qualcomm Snapdragon® 8 Gen 2.

Складной смартфон HONOR Magic Vs выходит на мировой рынок

Несмотря на компактные габариты, HONOR Magic Vs оснащен аккумулятором 5000 мА*ч, что является самой большой емкостью среди доступных на рынке складных смартфонов весом менее 270 г. Это стало возможным благодаря сверхлегкому шарниру, изготовленному по технологии цельного литья, что позволило сократить количество элементов конструкции с 92 до 4.

Обладая исключительной прочностью, шарнир выдерживает до 400 000 сгибаний, что соответствует более чем 10 годам использования при 100 сгибаниях в день.

Экран HONOR Magic Vs работает с ШИМ-частотой до 1920 Гц, которая уменьшает мерцание и обеспечивает безопасный просмотр контента при низком освещении.

Тройная камера HONOR Magic Vs включает основной модуль 54 Мп с сенсором IMX800, сверхширокоугольный модуль 50 Мп с функцией макросъемки и модуль 8 Мп с 3-кратным оптическим зумом.

HONOR Magic Vs работает под управлением новейшей операционной системы MagicOS 7.1 на базе Android 13 и платформы Qualcomm® Snapdragon® 8+ Gen 1.

Цены

Серия HONOR Magic5 будет доступна со второго квартала 2023 года. HONOR Magic5 будет стоить от 899 евро (8 ГБ + 256 ГБ), а HONOR Magic5 Pro - от 1199 евро (12 ГБ + 512 ГБ).

HONOR Magic Vs предлагается по цене от 1599 евро (12 ГБ + 512 ГБ).