Цукерберг задумал связать два гаджета в одном

Подразделение Reality Labs в корпорации Meta Марка Цукерберга задумало выпустить два гаджета, которые будут работать как один - умные очки с дисплеем в паре со смарт-часами. Об этом сообщает The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что в случае с очками сначала выйдут Ray-Ban Stories второго поколения. Это солнцезащитные очки с камерой и микрофоном, которые планируется выпустить до конца 2023 года.

В 2025 году Цукерберг планирует запустить в продажу умные очки третьего поколения с дисплеем "видоискатель" для отображения входящих сообщений, перевода текста в режиме реального времени и сканирования QR-кодов.

Управление будет осуществляться через полосу "нейронного интерфейса", которая позволяет владельцу управлять очками с помощью движений рук. В пример журналист привел проведение пальцами по воображаемым клавишам.

Умные часы в паре с очками позволят владельцу использовать виртуальную клавиатуру и печатать со скоростью, сравнимой с набором сообщений на смартфонах с клавиатурой на экране.