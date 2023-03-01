Создатель Twitter начал конкурировать с Маском

Бывший глава Twitter и один из создателей компании Джек Дорси запустил новую соцсеть BlueSky, которая является альтернативой Twitter после того, как в конце 2022 года сервис приобрел американский бизнесмен Илон Маск. Об этом сообщает TechCrunch, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что сервис микроблогов работает по системе приглашений, то есть создать аккаунт сможет только пользователь, получивший письмо с предложением зарегистрироваться. Подобным образом работала регистрация в приложении Clubhouse для ведения онлайн-бесед в прямом эфире.

На данный момент приложение доступно только на iOS в магазине приложений App Store, а число пользователей составляет не более двух тыс. человек. Дорси описывал BlueSky, как "открытый децентрализованный стандарт для социальных сетей".

Соцсеть работает на открытом стандарте Authenticated Transfer Protocol (AT). BlueSky была создана в виде стороннего проекта Twitter. Соцсеть получала финансирование от компании до момента продажи Маску.

Судя по скриншотам, приложение выглядит во многом идентично Twitter. У пользователей имеется возможность публиковать короткие сообщения с ограничением до 256 символов, а также добавлять фотографии.