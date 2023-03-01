Представлен аккумулятор, сохраняющий заряд на морозе

Китайская компания Xiaomi показала аккумуляторы, созданные по новой технологии из металлического лития, что позволяет им работать без потери заряда на морозе. Об этом сообщает MyDrivers, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Аккумулятор может поддерживать достаточные характеристики проводимости лития при низких температурах. Характеристики твердотельных аккумуляторов улучшаются более чем на 20% при температуре -20 °C", - говорится в статье.

Отмечается, что разработана линейка твердотельных аккумуляторов, у которых плотность энергии превышает 1000 Вт•ч/л, что значительно улучшает производительность и безопасность работы устройств при низких температурах.

Для решения проблемы разрядки гаджетов на холоде в новых аккумуляторах используется твердотельный электролит, у которого более высокая механическая прочность.

По данным MyDrivers, во время лабораторных испытаний выяснилось, что у твердотельных батарей повысилась устойчивость к механическим повреждениям.