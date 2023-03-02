Windows 11 получила поддержку встроенного ChatGPT и iMessage
Microsoft анонсировала масштабное обновление для Windows 11, которое получило встроенный поисковик Bing с чат-ботом и iMessage, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Теперь, чтобы воспользоваться "умным" поисковиком, не нужно открывать браузер Edge, так как компания поместила чат-бот в панель задач Windows 11. Функция будет доступна для тестировщиков нового Bing с ChatGPT, а в будущем для тех, кто оставил заявку.
Также обновление привносит в приложение "Связь с телефоном" поддержку смартфонов Apple. Пользователи смогут видеть информацию о входящих звонках, уведомлениях и получат полноценный доступ к iMessage на компьютере с iPhone.
Вместе с тем Microsoft обновила раздел "Виджеты", добавила возможность записи видео в приложении "Ножницы" и другие.
Обновление доступно для пользователей Windows 11 22H2. Распространение апдейта будет проходить поэтапно до 14 марта.
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