В Австралии представили беспилотник с дальностью полета 800 км

Австралийское подразделение компании BAE Systems представило новый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) вертикального взлета и посадки Strix на авиашоу Avalon. Об этом сообщает Breaking Defense, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Дрон предназначен для разведки и нанесения ударов. Также Strix может стать ведомым боевых вертолетов. Дальность полета аппарата, который можно перевозить в стандартном грузовом контейнере, составляет 800 километров. Беспилотник без вооружения весит 650 килограммов.

Strix сможет нести ракеты класса "воздух-земля" AGM-114 Hellfire, Brimstone и AGM-179 Joint Air-to-Ground Missile (JAGM). Также в арсенал аппарата войдут ракеты Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS) II и перспективный боеприпас Razer. На авиашоу показали макет дрона. Strix может совершить первый полет в конце 2023 года, а в 2026 году беспилотник поступит в эксплуатацию.