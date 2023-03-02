Израильская компания Elbit поставит ракетные системы стране – члену НАТО

Израильская компания Elbit поставит ракетные системы неназванной стране - члену НАТО. Об этом говорится в сообщении на сайте компании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно сообщению, речь идет о поставках батальона мобильных гаубичных систем ATMOS на $119 млн и две батареи систем РСЗО PULS и снаряды на $133 млн.

Уточняется, что системы ATMOS будут поставлены в течение двух лет, а РСЗО PLUS - в течение трех лет.

"Мы наблюдаем рост спроса на передовые артиллерийские решения со стороны вооруженных сил по всему миру, включая европейские страны и члены НАТО", - пояснил Бежалель Махлис, президент и главный исполнительный директор Elbit Systems.