Пользователям показали новую функцию WhatsApp

Функция новостной рассылки, которую внедрят в WhatsApp, станет располагаться в разделе статусов. Как будет выглядеть новая возможность, показал портал WАBetaInfo, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно опубликованному изображению, новостные рассылки будут доступны ниже самих статусов. "Представляем новостные рассылки. Будьте в курсе важных для вас тем. Новостные рассылки, на которые вы подписаны, будут отображаться здесь", - гласит текст на скриншоте из новой версии мессенджера. Пользователям также станет доступна кнопка для создания и обнаружения таких посланий.

В издании отмечают, что перестроенный раздел статусов с включенными в него рассылками сейчас находится в стадии разработки. Он будет выпущен в одном из будущих обновлений приложения.