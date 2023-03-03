Блогер вёл канал с помощью нейросетей и набрал 100 тыс. просмотров

Канадский YouTube блогер смог создать канал, контент на котором почти полностью сделан нейросетями.

Как передает Day.Az, для начала он попросил ChatGPT дать ему несколько идей для нового канала, выбор пал на канал с интересными фактами в формате YouTube Shorts. Далее необходимо было как-то назвать канал. После пары запросов ChatGPT было выбрано название "Facts From Frankie". Описание канала сгенерировал всё тот же ИИ. Для создания изображения профиля была использована нейросеть Stable Diffusion, а для создания баннера было взято ранее созданное изображение и подпись, созданная ChatGPT.

После оформления канала необходимо определится со структурой видео. В итоговом варианте была подборка забавных фактов от ChatGPT, озвученная голосом диктора из Microsoft Edge с геймплеем BMG на фоне (геймплей записывался человеком, игра выбрана для минимальных временных затрат). Для создания фоновой музыки использовался сайт Strofe. Для создания субтитров в видео использовался Adobe Sensei (встроен в Adobe Premiere Pro). На фоне поверх геймплея BMG так же вставлены изображения по теме, созданные Stable Diffusion. Итоговые видео загружались на YouTube Shorts.

За 30 дней эксперимента на канал было загружено 42 видео. На созданный нейросетью контент подписалось 130 человек, суммарное время просмотра достигло 600 часов, а сумма просмотров на всех видео достигла 92 тысяч.