Компания Sony разрабатывает телевизоры c продвинутыми игровыми функциями

Линейка телевизоров Sony, которая выйдет в 2023 году, получит ряд новых функций, направленных на улучшение игрового опыта при использовании PlayStation 5 и других современных консолей. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что под эту задачу в интерфейсе ОС телевизоров выделят отдельное меню. В нем можно будет, например, включить режим VRR (используется для уменьшения визуальных артефактов при нефиксированной частоте обновления экрана, - прим. ред.), активировать подавление "шумов" в динамичных сценах Motion Blur Reduction и не только.

Также в телевизоры будет добавлен так называемый Black Equalizer, позволяющий настраивать яркость темных областей экрана, что, как предполагается, упростит взаимодействие с мелкими объектами в играх. При желании в центр экрана можно будет вывести перекрестие. Утверждается, что в некоторых играх это помогает лучше целится. Тип и цвет перекрестия будут настраиваемыми.

Самой интересной функцией Forbes называет Screen Size. Активируя ее, окно с игрой резко уменьшается, что в динамичных сценах позволяет охватить взглядом весь кадр и не тратить время на его изучение, если диагональ телевизора очень большая.

В Forbes считают, что на текущий момент телевизоры Sony уступают в плане игровых возможностей устройствам LG, Samsung и даже TCL. Однако с выходом новых моделей Sony может встать в один ряд с конкурентами или даже дать им фору.