Пользователям iPhone назвали три способа защититься от хакеров

Профессор компьютерных наук из Корнельского университета Виталий Шматиков перечислил пользователям iPhone три способа защитить личную информацию от хакеров, передает Day.Az со ссылкой на издание CBS news.

Важным условием для безопасности личных данных он назвал отказ от хранения паролей от сайтов и приложений с приватной информацией на устройстве. Шматиков рекомендует использовать диспетчер паролей - специальное приложение, которое генерирует и хранит коды.

Кроме того, профессор посоветовал настроить двухфакторную аутентификацию, то есть подтверждение входа с помощью не только пароля, но и другого гаджета, например iPad или Apple Watch. При этом, по словам специалиста, в качестве второго этапа подтверждения лучше использовать не СМС-сообщения, а специальные приложения, такие как Google Authenticator или Duo.

Еще одной мерой профессор назвал обязательное использование функций Touch ID или Face ID. При этом, как уточнил Шматиков, если пользователь вводит код доступа в общественных местах, нужно обязательно прикрывать экран рукой и использовать сложный пароль.

Говоря о последней мере безопасности, издание со ссылкой на Wall Street Journal обратило внимание на то, что в последнее время мошенники начали взламывать украденные iPhone с помощью подсмотренных паролей. Злоумышленники наблюдают, как пользователи iPhone вводят коды доступа, запоминают комбинации, а затем крадут устройства, входят в систему и меняют пароли Apple ID. Это дает мошенникам время, чтобы получить доступ к учетным записям, включая финансовые приложения, и заблокировать любые попытки сброса измененных паролей.