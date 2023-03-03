Ipad 9th gen – искусство сделать все - ФОТО (R)
Девятое поколение планшетов iPad от компании Apple появилось на рынке в 2021 году. Чем же хорош этот планшет и кому стоит обратить на него внимание? Разбираемся в статье.
Первый взгляд и комфорт использования
Дизайн iPad 9th Gen можно назвать базовым в сравнении с более новыми моделями: на нижней панели планшета находится большая кнопка, а по бокам красуются широкие рамки экрана.
Дисплей Retina с диагональю 10,2 дюйма оснащен технологией True Tone, которая адаптирует цвета на экране к освещению вокруг пользователя. Просмотр фильмов, видеозвонки, работа над проектами остаются комфортными и при ярком солнце, и в полной темноте - и все это на большом экране.
На задней панели планшета располагается широкоугольная камера 8 Мп, на передней - сверхширокоугольная фронтальная камера 12 Мп с функцией "В центре внимания". Эта фича приближает лицо во время видеозвонков и фокусирует камеру на человеке, помогая оставаться в кадре даже в движении.
Быстрее, мощнее, дольше
С внешними данными разобрались, а теперь переходим к самому интересному - к начинке. iPad 9th Gen работает на производительном чипе A13 Bionic с системой машинного обучения Neural Engine. Мощность A13 Bionic позволяет устройству работать с требовательными программами, как Adobe Fresco и Procreate, а быстрый GPU подарит безукоризненный опыт без подтормаживаний в экшн-играх типа Genshin Impact и PUBG Mobile.
Для хранения программ и файлов пользователя iPad 9th Gen оснащен объемной встроенной памятью емкостью до 256 ГБ. Фактический объем будет немного меньше за счет предустановленных iOS сервисов и программ.
Вместительная батарея iPad 9-го поколения рассчитана на целый день автономной работы.
Еще полезные фишки
- Экосистема. iPad 9th Gen синхронизируется с другими вашими устройствами Apple и с iCloud для быстрого обмена данными.
- Безопасность. Устройство разблокируется по Touch ID для безопасной аутентификации и защиты персональных данных.
- Инклюзивность. Для людей с инвалидностью в iPad предусмотрены функции, помогающие с комфортом использовать устройство на 100%.
- Экологичность. Компания Apple планирует полностью перейти на использование перерабатываемых ресурсы и возобновляемой энергии к 2030 году.
- Интеграция аксессуаров. iPad 9th Gen поддерживает работу Apple Pencil 1-го поколения, клавиатуру Smart Keyboard и AirPods.
Итог
iPad 9 Gen еще долго сможет радовать ценителей качественной техники. За приятную стоимость пользователь получит мощный и быстродействующий процессор, комфортный дисплей и доступ к экосистеме Apple. Устройство станет не только желанным помощником для художников и любителей мобильных игр любого возраста, но и надежным спутником для тех, кто много путешествует и постоянно находится в дороге.
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