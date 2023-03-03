Ipad 9th gen – искусство сделать все

Девятое поколение планшетов iPad от компании Apple появилось на рынке в 2021 году. Чем же хорош этот планшет и кому стоит обратить на него внимание? Разбираемся в статье.

Первый взгляд и комфорт использования

Дизайн iPad 9th Gen можно назвать базовым в сравнении с более новыми моделями: на нижней панели планшета находится большая кнопка, а по бокам красуются широкие рамки экрана.

Дисплей Retina с диагональю 10,2 дюйма оснащен технологией True Tone, которая адаптирует цвета на экране к освещению вокруг пользователя. Просмотр фильмов, видеозвонки, работа над проектами остаются комфортными и при ярком солнце, и в полной темноте - и все это на большом экране.

На задней панели планшета располагается широкоугольная камера 8 Мп, на передней - сверхширокоугольная фронтальная камера 12 Мп с функцией "В центре внимания". Эта фича приближает лицо во время видеозвонков и фокусирует камеру на человеке, помогая оставаться в кадре даже в движении.

Быстрее, мощнее, дольше

С внешними данными разобрались, а теперь переходим к самому интересному - к начинке. iPad 9th Gen работает на производительном чипе A13 Bionic с системой машинного обучения Neural Engine. Мощность A13 Bionic позволяет устройству работать с требовательными программами, как Adobe Fresco и Procreate, а быстрый GPU подарит безукоризненный опыт без подтормаживаний в экшн-играх типа Genshin Impact и PUBG Mobile.

Для хранения программ и файлов пользователя iPad 9th Gen оснащен объемной встроенной памятью емкостью до 256 ГБ. Фактический объем будет немного меньше за счет предустановленных iOS сервисов и программ.

Вместительная батарея iPad 9-го поколения рассчитана на целый день автономной работы.

Еще полезные фишки

Экосистема. iPad 9th Gen синхронизируется с другими вашими устройствами Apple и с iCloud для быстрого обмена данными.

iPad 9th Gen синхронизируется с другими вашими устройствами Apple и с iCloud для быстрого обмена данными. Безопасность. Устройство разблокируется по Touch ID для безопасной аутентификации и защиты персональных данных.

Устройство разблокируется по Touch ID для безопасной аутентификации и защиты персональных данных. Инклюзивность. Для людей с инвалидностью в iPad предусмотрены функции, помогающие с комфортом использовать устройство на 100%.

Для людей с инвалидностью в iPad предусмотрены функции, помогающие с комфортом использовать устройство на 100%. Экологичность. Компания Apple планирует полностью перейти на использование перерабатываемых ресурсы и возобновляемой энергии к 2030 году.

Компания Apple планирует полностью перейти на использование перерабатываемых ресурсы и возобновляемой энергии к 2030 году. Интеграция аксессуаров. iPad 9th Gen поддерживает работу Apple Pencil 1-го поколения, клавиатуру Smart Keyboard и AirPods.

Итог

iPad 9 Gen еще долго сможет радовать ценителей качественной техники. За приятную стоимость пользователь получит мощный и быстродействующий процессор, комфортный дисплей и доступ к экосистеме Apple. Устройство станет не только желанным помощником для художников и любителей мобильных игр любого возраста, но и надежным спутником для тех, кто много путешествует и постоянно находится в дороге.

До 12 марта 2023 года iPad 9 Gen можно приобрести всего от 749 AZN c выгодой от 120 AZN на выгодных условияху официальных реселлеров: iSpace, Kontakt Home, Baku Electronics, Irshad, Bytelecom,