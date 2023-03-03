В США заявили о создании нового «летающего радара»

Военно-воздушные силы (ВВС) США получат самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-7, которые станут "наполовину самолетами-шпионами". Об этом сообщает Popular Mechanics, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Самолеты, оснащенные массивными радиолокационными решетками, предназначены для обнаружения самолетов противника и управления воздушными боями. E-7 может обнаруживать морские и воздушные цели на расстоянии до 400 км, уточняет автор. Радар находится в кожухе длиной более 10 м.

Такие самолеты, как Е-7, абсолютно необходимы в сценариях, где американским военным приходится сражаться на больших расстояниях, например в Европе или Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Отмечается, что E-7 способны выполнять задачи электронной разведки, собирая данные о противнике для анализа. Эта информация позволит отслеживать и глушить радиолокационные системы противника. Также эти самолеты могут передавать данные о целях истребителям и ударным самолетам.

E-7 основан на Boeing 737-700NG, самолете, который в настоящее время находится в производстве. ВВС США должны получить свои первые E-7 в 2027 году.