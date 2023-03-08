Чехия захотела купить танки Leopard 2 у Швейцарии

Чехия отправила Швейцарии запрос на покупку танков Leopard 2. Об этом заявила глава федерального департамента обороны, защиты населения и спорта Швейцарской Конфедерации Виола Амхерд в эфире телеканала SRF, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По ее словам, сначала страна получила запрос из Германии, а теперь получила еще один из Чехии. Она отметила, что Швейцария хочет сохранить определенный запас танков, чтобы гарантировать безопасность своей страны.

"Кроме того, будет определенное количество танков, которые нам не нужны и которые могут быть поставлены, если парламент решит их списать", - сказала Амхерд.