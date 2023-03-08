https://news.day.az/hitech/1544198.html Чехия захотела купить танки Leopard 2 у Швейцарии
Чехия захотела купить танки Leopard 2 у Швейцарии
Чехия отправила Швейцарии запрос на покупку танков Leopard 2. Об этом заявила глава федерального департамента обороны, защиты населения и спорта Швейцарской Конфедерации Виола Амхерд в эфире телеканала SRF, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По ее словам, сначала страна получила запрос из Германии, а теперь получила еще один из Чехии. Она отметила, что Швейцария хочет сохранить определенный запас танков, чтобы гарантировать безопасность своей страны.
"Кроме того, будет определенное количество танков, которые нам не нужны и которые могут быть поставлены, если парламент решит их списать", - сказала Амхерд.
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