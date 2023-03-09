TikTok ввел запрет для пользователей

Приложение TikTok начало блокировать ссылки на магазины приложений в аккаунтах пользователей. Об этом сообщает портал TechCrunch, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Речь идет о секции с биографией, куда авторы часто вставляют ссылки на те или иные приложения в рамках рекламных кампаний - чем больше подписчиков по ним кликает, тем больше денег выплачивает рекламодатель. Однако теперь ссылки перестали работать - при попытке перейти в магазин демонстрируется сообщение о том, что "данное действие не может быть выполнено".

При этом сооснователь Sendit Дэвид Теслер, который первым обратил внимание на новое правило, заметил, что на аккаунты, состоящие в рекламных отношениях с самим TikTok, ограничения не распространяются.

В TikTok подтвердили, что в личных аккаунтах авторов больше нельзя размещать ссылки на магазины приложений - этим могут заниматься лишь бизнес-аккаунты. Пользователи смогут продолжить публиковать в биографии ссылки, ведущие на обычные сайты.