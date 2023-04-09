Lenovo больше не будет выпускать игровые смартфоны

Китайский производитель электроники Lenovo решил расформировать подразделение, которое занимается разработкой игровых смартфонов Legion. Об этом сообщает издание AndroidAuthority, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Утверждается, что о закрытии бизнеса изначально в соцсетях сообщил один из сотрудников IT-гиганта. Позже компания дала официальный комментарий, отражающий ее позицию.

"Lenovo прекращает выпуск своих игровых смартфонов Legion на базе Android в рамках широкой трансформации бизнеса и консолидации игрового портфеля. Являясь лидером в области игровых устройств и решений, Lenovo стремится продвигать игровую категорию устройств в разных форм-факторах, а также фокусироваться на том, где она может принести наибольшую пользу мировому игровому сообществу", - гласит заявление китайского вендора.

AndroidAuthority пишет, что Lenovo не первая компания, которая за последнее время сократила свое присутствие на рынке игровых смартфонов, поскольку ранее волна увольнений прокатилась в аналогичном подразделении Black Shark от Xiaomi. Журналисты считают, что развитию ниши игровых смартфонов мешает низкий спрос на данные устройства за пределами Китая.