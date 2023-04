Геймеры раскритиковали ПК-версию консольного хита The Last of Us

Геймеры остались крайне недовольны новой игрой The Last of Us: Part 1, вышедшей в Steam 28 марта 2023 года. Об этом сообщает издание DTF, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Новинка получила в Steam более 5 тыс. отзывов. Однако положительными на момент публикации новости из них были только 33%. В основном пользователи жалуются на ужасное техническое состояние игры. В частности, геймеры отметили такие проблемы, как вылеты, зависания, а также долгую прорисовку некоторых текстур.

Несмотря на плохую оптимизацию, ПК-версия The Last of Us: Part 1 смогла привлечь много геймеров. По данным аналитической платформы SteamDB, в пике онлайн игры достигал 36,5 тыс. человек. При этом стримы с новинкой одновременно смотрели до 54 тыс. зрителей.

Отмечается, что разработчики игры - студия Naughty Dog - уже отреагировала на жалобы. В компании заверили, что знают о ключевых проблемах и уже работают над их решением.