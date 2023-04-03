Apple задумала коврик для одновременной зарядки всех гаджетов

Американская компания Apple вернулась к планам выпустить специальный акссесуар - коврик в стиле отмененного AirPower для одновременной беспроводной зарядки всех гаджетов, от смартфонов до умных часов. Об этом сообщает MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Apple отменила свой запланированный аксессуар AirPower четыре года назад, но теперь аналогичное решение появилось в долгосрочной дорожной карте новых проектов компании из Купертино", - рассказал источник портала.

Отмечается, что AirPower анонсировали на мероприятии iPhone X еще в 2017 году. AirPower представлял собой коврик для беспроводной зарядки.

Планировалось, что на нем можно будет разместить смартфон iPhone, умные часы Apple Watch и чехол с беспроводными наушниками AirPods. Apple утверждала, что аксессуар будет доступен к 2018 году, но он так и не был выпущен.

Официально Apple никогда не называла конкретной причины отмены. По данным инсайдеров, разработчики обнаружили проблему в работе коврика. По их словам, перекрытие зарядных катушек внутри AirPower приводило к перегреву аксессуара.