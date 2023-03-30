Кнопочные телефоны стали популярны среди молодежи

Последние годы из-за молодежи на долю США приходится все большая доля от продаваемых во всем мире кнопочных телефонов. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Причина в том, указывают журналисты, что так называемое "поколение Z" все чаще использует обычные телефоны для избавления от зависимости от привычных iPhone и Android-смартфонов. Молодежь отдает предпочтение кнопочным телефонам, поскольку устает от больших интернет-нагрузок.

Косвенно это подтверждают и данные компании HMD Global. Владелец бренда Nokia утверждает, что в 2022 году они наблюдали рост спроса на кнопочные телефоны. Сейчас же компания продолжает продавать десятки тысяч устройств каждый месяц.

Аналитики оказались более скромны в своих оценках. Они считают, что рынок обсуждаемых устройств в США из года в год почти не меняется. Однако в ближайшие годы они ожидают значительного роста ниши из-за озабоченности людей своим здоровьем. Рынок "бабушкофонов" может вырасти до 5% и более от общих поставок средств связи в страну.