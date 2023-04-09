Стало известно о провале нового гаджета PlayStation

С 22 февраля 2023 года Sony удалось продать всего 270 тыс. гарнитур виртуальной реальности PlayStation VR2. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на данные аналитической фирмы IDC.

Причиной плохого результата аналитики называют релиз PlayStation VR2 в неудачное время. Устройство получило высокий ценник в $550, что стало главной проблемой продукта в условиях, когда люди стали бережнее относиться к тратам.

Отмечается, что сейчас вообще не самое удачное время для VR-гарнитур. При их высокой цене на рынке много более дешевых игровых устройств, которым покупатели охотнее отдают предпочтение.

Bloomberg пишет, что в ближайшее время Sony, скорее всего, снизит стоимость новинки. В противном случае, считают журналисты, устройство ожидает полный провал.

Первое поколение PlayStation VR вышло в 2016 году. За шесть лет устройство продалось тиражом около 5 млн штук. Sony при этом надеется, что PlayStation VR2 превзойдет результат первой ревизии.