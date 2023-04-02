Apple отложила разработку нового гаджета

Apple отложила разработку "умной" колонки HomePod с экраном как минимум на 2024 год. Об этом в своем новом дайджесте Power On сообщил известный инсайдер и корреспондент издания Bloomberg Марк Гурман, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным Гурмана, отсрочка является частью стратегии Apple по сокращению расходов. Перенос создания нового HomePod позволит Apple направить больше денег на исследования и разработки в более приоритетных направлениях вроде дополненной и смешанной реальности.

Утверждается, что стратегия по сокращению расходов направлена на повышение стабильности Apple в условиях нестабильной экономике в мире. В частности, усилия Apple должны помочь корпорации избежать массовых сокращений, которые ранее прошли в Meta (признана в России экстремистской и запрещена), Amazon, Microsoft и Google.

Не допустить увольнений Apple также поможет отказ от выплат премий и наем новых сотрудников в некоторых корпоративных подразделениях.