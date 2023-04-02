Пользователи Windows жалуются на встроенную рекламу

Компания Microsoft выпустила 28 марта обновление KB5023778 для Windows 11, в котором среди новых функций пользователи обнаружили навязчивую рекламу в меню "Пуск". Об этом сообщает портал "Хабр", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Вместе с устранением нескольких проблем в операционной системе обновление включает рекламу, которая отображается в "Пуске". Отмечается, что эта функция тестировалась компанией по крайней мере с ноября 2022 года.

Так, когда пользователь решит отключить компьютер или перезагрузить его в соответствующем разделе в меню "Пуск", он увидит предложение запустить резервное копирование с помощью сервиса OneDrive, войти в свой аккаунт Microsoft или завершить настройку профиля.

Причем, как отмечается, это не первый подобный случай - компания неоднократно продвигала собственные сервисы в интерфейсе операционной системы Windows. Например, в 2022 году пользователи наблюдали рекламу платных подписок для Microsoft 365 Family, рекламу сервисов компании в "Проводнике" или браузера Edge в "Пуске" Windows 10.