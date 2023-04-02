На iPhone некоторых пользователей перестало работать стандартное приложение погоды

Пользователи iPhone в Китае массово жалуются на проблемы в работе стандартного приложения iOS с прогнозом погоды. Об этом сообщает издание MyDrivers, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

MyDrivers пишет, что приложение перестало работать 1 апреля. По мнению редакции СМИ, это похоже на плохую шутку в честь "Дня дурака".

Отмечается, что приложение погоды зависает и отказывает обновлять данные с метеосводками. Описанные "симптомы" распространяются на многие модели iPhone. Проблему не решает даже перезагрузка смартфона.

MyDrivers считает, что проблема носит временный характер и связана со сбоем в работе сервера приложения. По данным издания, это не первый раз за последнее время, когда приложение с прогнозом погоды выключается на iPhone китайских пользователей. Прежде подобные инциденты происходили 5 и 10 марта.