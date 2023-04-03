Глава Huawei заявил о высоком проценте брака у смартфонов iPhone

Генеральный директор Huawei Ричард Ю, выступая на форуме EV100, заявил о том, что количество дефектов у смартфонов Apple iPhone гораздо выше, чем у китайской компании. Об этом сообщает портал Gizmochina, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Ю, когда он только занял свой пост, ситуация была обратная, но теперь Huawei может похвастаться более низким показателем брака, чем у смартфонов iPhone. Это произошло благодаря новой системе контроля качества в компании.

Как добавил гендиректор Huawei, актуальные флагманы компании являются свидетельством приверженности бренда лучшему пользовательскому опыту. Эти смартфоны работают на базе HarmonyOS, в которой нет багов, а управление интуитивно понятно.

В свою очередь последние продукты Apple, по утверждению Ю, полны различных проблем, "ломающих" iOS, что наглядно демонстрирует вызовы при внедрении в гаджеты новейших технологий.