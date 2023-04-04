Япония разработает систему для оказания военной помощи партнерам

Японское правительство разработает новый формат оказания помощи партнерам в сфере обеспечения безопасности. Об этом 3 апреля сообщила газета Yomiuri, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Формат получит название Official Security Assistance. Главным образом он будет нацелен на поддержку развивающихся государств. Япония намерена предоставлять им оборонные технологии, улучшать инфраструктуру аэропортов и морских портов, которые будут использовать местные военные.

Как пишет издание, первыми эту помощь получат Филиппины. Планируется, что им будут поставлены радарные системы. Затем поддержка будет оказана Бангладеш, Малайзии и Фиджи. Японские власти выделили 2 миллиарда иен (около 15 миллионов долларов) в нынешнем финансовом году на данные цели.