Создан помогающий общаться слепым детям робот

Португальские ученые из Высшего технического института в Лиссабоне (UTL) создали робота, который помогает общаться слепым детям. Выводы работы были представлены на международной конференции по взаимодействию человека и робота ACM/IEEE 2023, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Дети с нарушениями зрения меньше способны участвовать в групповом общении из-за отсутствия доступных технологий, которые соответствуют их потребностям.

Для решения этой проблемы исследователи адаптировали роботизированную игрушку Dash, которая стала посредником в групповом общении между здоровыми детьми и детьми с нарушенными зрительными способностями. Аппарат перемещается между разными собеседниками, а затем останавливается перед говорящим ребенком, используя микрофоны, чтобы выявить, сколько каждый рассказчик озвучил слов. Если ребенок мало взаимодействует со сверстниками, то робот подъезжает к нему.

Dash использует яркие и красочные светодиоды и выражения, чтобы вовлечь или поощрить разговор. Для проекта было разработано специальное программное обеспечение. Авторы уверяют, что с роботом успешно взаимодействуют дети с любыми возможностями зрения.

В эксперименте было проверено, насколько сбалансированным будет вовлечение в разговор. Результаты показали, что Dash уменьшил дисбаланс в общении детей с нарушениями зрения и без них.